Rüzgar uçakları beşik gibi salladı

-detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’da etkili olan yağış ve fırtına hava trafiğini de olumsuz yönde etkiliyor. Yeşilköy’de bulunan Atatürk Havalimanı’na iniş yapmak için alçalan uçaklar rüzgar nedeniyle beşik gibi sallandı. İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan yağış ve rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İstanbul genelinde yağış yüzünden bir çok nokta da su baskını meydana gelirken hava trafiği de olumsuz yönde etkileniyor. Yeşilköy’de bulunan Atatürk Havalimanı’na iniş yapmak için alçalan uçaklar rüzgar nedeniyle adeta beşik gibi sallandı. Yaşanan bu anlar ise saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi.

