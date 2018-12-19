Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Rüzgar uçakları beşik gibi salladı

Rüzgar uçakları beşik gibi salladı

Uçaklardan görüntü

Kamera Su Baskını Hava Trafiği 

-detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da etkili olan yağış ve fırtına hava trafiğini de olumsuz yönde etkiliyor. Yeşilköy’de bulunan Atatürk Havalimanı’na iniş yapmak için alçalan uçaklar rüzgar nedeniyle beşik gibi sallandı. İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan yağış ve rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İstanbul genelinde yağış yüzünden bir çok nokta da su baskını meydana gelirken hava trafiği de olumsuz yönde etkileniyor. Yeşilköy’de bulunan Atatürk Havalimanı’na iniş yapmak için alçalan uçaklar rüzgar nedeniyle adeta beşik gibi sallandı. Yaşanan bu anlar ise saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı