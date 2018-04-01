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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Rüzgar Posof’ta çatıları uçurdu

Rüzgar Posof’ta çatıları uçurdu

Çatısı uçan evden detay

Şiddetli Rüzgar 

-Ev sahibi ile röp.
-Detaylar

( ARDAHAN ) - ARDAHAN

- Ardahan’ın Posof ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu. Ardahan’ın yüksek kesimlerinde tipi etkili olurken, köylerde ise rüzgar çatıları uçurdu. Posof ilçesine bağlı Taşkıran köyünde etkili olan fırtınada Sabit Yıldız’ın evinin çatısı koparak çevreye savruldu. Anjiyo olmak üzere Bursa'daki oğlunun yanına giden 94 yaşındaki Sabit Yıldız, köyüne döndüğünde evinin çatısının yıkıldığını gördü. Çatı yıkıldığı için yağmur ile evdeki eşyaları kullanılamaz hale gelen aile komşularında kalmaya başladı.
İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz köye giderek evin yapılacağı müjdesini verdi. Haberi alan Yıldız'ın Bursa'daki oğlu da köye gelerek evin onarılması için çalışmaya başladı.
(HİA-AT-Y)
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