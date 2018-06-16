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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Rüzgar drone'lar için esiyor - İSTANBUL

Rüzgar drone'lar için esiyor - İSTANBUL

- Dron yarışması - Etkinlikten detaylar İstanbul 'da rüzgar drone'lar için esiyor - Her yaş ve meslek grubundan drone tutkununun yarıştığı Tech Drone League'in ilk etabı İstanbul 'da düzenlendi - Drone yarış pilotlarından 9 yaşındaki Batu Erilkun: - "İlgim oyuncak drone'la başladı, şimdi profesyonel olarak yarışıyorum"İSTANBUL (AA) - Her yaş ve meslek grubundan drone tutkununun yarıştığı Tech Drone League'in ilk etabı İstanbul 'da düzenlendi.
Nişantaşı Üniversitesinin iş ortaklarından olan Tech Drone League'in (TDL) Forum İstanbul 'da organize ettiği "TDL 1. Etap Forum İstanbul Yarışı", İstanbul lu seyircilerin karşısına çıktı.Yerli ve yabancı 28 yarış pilotu "4 Tech Drone League Şampiyonu" olmak için kıyasıya mücadele etti.Birincinin bin lira, ikincinin 750 lira ve üçüncünün 500 lira değerinde hediye çeki ile ödüllendirileceği yarışta, mühendisinden teknisyenine, işletmecisinden pazarlamacısına pek çok dronesever yer aldı. Yarın da sürecek seyir zevki yüksek yarış, hava sporlarına ilgi duyan İstanbul luları ağırlamaya devam edecek. - Dokuz yaşında profesyonel drone pilotuProfesyonel drone yarış pilotlarından 9 yaşındaki Batu Erilkun, 1,5 senedir drone uçurduğunu söyledi.

Oyuncak drone ile başlayan merakının peşini bırakmadığını ifade eden Erilkun, "Drone'lara ilgim ilk oyuncak drone'la başladı, şimdi profesyonel olarak yarışıyorum. Yarışma için biraz heyecanlıyım, evet iddialıyım." dedi.
- "Gelecekte F1 yarışlarının yerine bile geçebilir"Drone Eğitmeni Barış Alp ise drone kültürünün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gelişmeye başladığını belirterek, "Drone kültürü Türkiye'de daha yeni yeni gelişiyor. Çok sayıda drone pilotu yok henüz." diye konuştu.
Alp, yarışlara ilişkin, "Drone yarışları oldukça keyifli, heyecanlı, adrenalin dolu, müthiş bir olay. Türkiye'de 3 yıldır drone ligi var hali hazırda ve devam ediyor, TDL Ligimiz var. Burada güzel takımlarımız var, rekabet içinde yarışıyoruz. İlgi çeken bir şey olduğu için genişlemeye devam ediyor, yerinde saymıyor. Gelecekte F1 yarışlarının yerine bile geçebilir." değerlendirmesini yaptı.Bu arada Tech Drone League, drone'larla ilgili eğitim ve atölyeleri Forum İstanbul 'da bayram gezisi yapanların hizmetine sunuyor.

Yarış Yarış Pilotu Adrenalin Irak 

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