Rüyasında gördü 3 yıldır yürüyor

-TOPLUCA’NIN ANITA ÇİÇEK SUNMASI

-SELAM VE SAYGI DURUŞU

-TOPLUCA AÇIKLAMA

-TOPLUCA’NIN ALANDAN AYRILMASI DETAY



( MANİSA - ÖZEL)- Manisa’da 3 yıl önce rüyasında Zübeyde Hanım’ı gören yaşlı adam 3 yıldır Karşıyaka’daki Zübeyde Hanım’ın kabrine yürüyor MANİSA



- Rüyasında Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı gören yaşlı adam 3 yıldır Manisa’dan İzmir Karşıyaka’daki Zübeyde Hanım’ın kabrine yürüyor. 87 yaşındaki Kani Topluca yürüyüş öncesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Milli Egemenlik Anıtı'na çiçek sunup saygı duruşunda bulundu. Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde yaşanan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım'ın defalarca rüyasına girdiğini söyleyen 87 yaşındaki işçi emeklisi Kani Topluca, elinde Atatürk posterli Türk bayrağı ile yaklaşık 210 kilometrelik yolu yürüyerek İzmir Karşıyaka’daki Zübeyde Hanım'ın mezarına gidecek. Aslen Kosova Priştinalı olan ve 6 yaşındayken Türkiye’ye gelen 87 yaşındaki işçi emeklisi Kani Topluca, Atatürk’e olan sevdasını her platformda dile getirdiğini ifade etti.

Uzun bir süredir sık aralıklarla Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın rüyasına girdiğini dile getiren Topluca, iki senedir Zübeyde Hanım’ın İzmir Karşıyaka’daki mezarına yürüdüğünü ve üçüncü yürüyüşüne de 5 Ocak 2019 tarihinde başlayacağını dile getirdi. “Atatürk'ün annesini uzun bir süredir sık sık rüyamda görüyorum” diyen Topluca, “Son gördüğüm rüyamda bana 125 yaşına kadar diyip durdu. Ne anlama geldiğini anlamadım. Ben Atatürk için geldim. 5 Ocak tarihinden sonra önce Manisa’dan Dikili’ye, ardından Dikili’den İzmir Karşıyaka’daki Zübeyde Hanım’ın mezarına kadar yürüyeceğim. Mezara vardığım zaman Kur’an okuyacağım." dedi.

Topluca, açıklamasının ardından Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’ndaki Milli Egemenlik Anıtı’na karanfil ve güller bıraktıktan sonra elindeki Atatürk Posteri ile asker selamı verip saygı duruşunda bulundu. Manisa sokaklarında elinde Atatürk Posteri ile yürüdüğünü gören vatandaşlar ise 87 yaşındaki Topluca’yı meraklı gözlerle izledi.

