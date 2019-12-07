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07 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Rusya ve Esad rejimi İdlib'de pazar yerini bombaladı: en az 2 ölü

- Rusya ve Esad rejimi İdlib'de pazar yerini bombaladı: en az 2 ölü

Olay yeri

Hava Saldırısı Hastane İdlib Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Detay

( İDLİB ) İDLİB

- Rusya ve Esad rejimi güçlerinin İdlib güneyinde pazar yerini bombalaması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı. Rusya ve Esad rejimi güçleri İdlib güneyinde pazar yerine hava saldırısı düzenledi.
İlk belirlemelere göre saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybederken 10 sivil de yaralandı. Saldırı işlek bir pazarda gerçekleştirildi.
Resmi kaynaklara göre bu hafta içerisinde Esad rejim uçakları, en az 3 işlek pazara saldırı düzenledi.
Saldırı nedeniyle pazarda büyük maddi hasar oluşurken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.
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