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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Rusya Ve ABD, Liderlerin Zirvesi İçin Anlaştı

- Rusya Ve ABD, Liderlerin Zirvesi İçin Anlaştı

heyetlearası görüşme

( MOSKOVA ) - Rusya ve ABD, liderlerin zirvesi için anlaştı MOSKOVA


- Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesinin zamanı ve tarihi konusunda anlaştıklarını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u kabul etti. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. “İki ülke zirve hakkında uzun süre görüştü. Zirvenin yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını söyleyebilirim” diyen Uşakov, Moskova ve Washington’un Putin-Trump zirvesi için tarih ve mekan konusunda anlaştıklarını da söyledi.

Uşakov, ABD'li mevkidaşı ile görüşmenin detaylarını yarın açıklayacağını ifade etti.

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