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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Rusya, Türkiye İçin E-vize Sistemine Geçebilir

- Rusya, Türkiye İçin E-vize Sistemine Geçebilir

Lavrov’un Başkanlar Konseyi konuşması

( MOSKOVA ) - Rusya, Türkiye için e-vize sistemine geçebilir MOSKOVA

E-vize Vize Serbestisi Teknoloji Trisin Vize Başvurusu 


- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, vize serbestisi görüşmesi yaptıkları ülkeler için e-vize uygulamasına başlanabileceğini söyledi.

Rusya Federasyonu Başkanlar Konseyi’nde konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Ülkemizde teknolojik gelişimlere bağlı olarak Moskova ve St. Petersburg şehirlerinde bazı ülke vatandaşlarına e-vize uygulamasının başlatılması ile ilgili çalışma yapıyor. Bu vize sistemiyle basitleştirilmiş vize uygulaması gerçekleşmiş olacak. Umuyorum ki turizm endüstrisinin aktif bir şekilde gelişmesine yardımcı olacaktır” dedi.
e-vize Duma'da yasalaştı Rusya Devlet Duması’nda 2017 başlarında yapılan oylamayla e-vize uygulamasına geçiş kabul edilmişti. Rusya’nın vize serbestisi görüşmesi yaptığı Cezayir, Bahreyn, Brunei, Hindistan, İran, Katar, Çin, Kuzey Kore, Kuveyt, Fas, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Suudi Arabistan, Singapur, Tunus, Türkiye ve Japonya vatandaşları e-vize uygulamasına geçildiği takdirde internet üzerinden vize başvurusu yapabilecek. Başvurusu kabul edilen kişilerin vizeleri 4 gün içinde onaylandıktan sonra Moskova ve St. Petersburg’ta bulunan havaalanlarında pasaportlara işlenecek.
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