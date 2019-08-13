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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
- Rusya, Şoygu’nun uçağına yaklaşmaya çalışan NATO uçağının görüntüsünü yayınladı - NATO’dan açıklama: “Tanımlama amacı ile yaklaştık” - Gökyüzünde tehlikeli gerilim

- Rusya, Şoygu’nun uçağına yaklaşmaya çalışan NATO uçağının görüntüsünü yayınladı - NATO’dan açıklama: “Tanımlama amacı ile yaklaştık” - Gökyüzünde tehlikeli gerilim

• NATO uçağının Şoygu’nun uçağına yaklaşmasından detaylar

İnternet Sitesi Çağa Tarafsız Bölge Savaş Uçağı 

-• Rus Su-27 uçağının F-16 uçağını uzaklaştırmasından detaylar

( MOSKOVA ) - Rusya, Şoygu’nun uçağına yaklaşmaya çalışan NATO uçağının görüntüsünü yayınladı- NATO’dan açıklama: “Tanımlama amacı ile yaklaştık”- Gökyüzünde tehlikeli gerilim MOSKOVA

- Rusya, NATO’ya ait bir uçağın, Baltık Denizi üzerinde, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu taşıyan bir uçağa yaklaştığı o anların görüntülerini yayınladı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Kaliningrad’ta bulunan bir deniz okulunun törenine özel uçağıyla gittiği sırada Baltık Denizi üzerinde NATO’ya ait F-16 tipi savaş uçağı yaklaştı. Şoygu’nun uçağına yaklaşan ve takip eden F-16 uçağı Rusya Hava Kuvvetlerine bağlı SU-27 tipi savaş uçaklarının araya girmesiyle uzaklaştırıldı. Rusya Savunma Bakanlığı ‘taciz’ dedi Gökyüzünde gelişen bu olay Rusya ve NATO tarafından ani tepkilere yol açtı. Tehlikeli gerilimin görüntüleri Rusya Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayınlanarak NATO uçağının yaklaşması ‘taciz’ olarak nitelendirildi. NATO’dan açıklama: “Tanımlama amacı ile yaklaştık” NATO'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada ise olayın gelişimi ile ilgili bilgiler verildi.
Açıklamada uçakların Baltık Denizi üzerinde tarafsız bölgede karşılaştırıldığı aktarılarak NATO uçağının Şoygu’nun uçağına yaklaşma sebebinin ‘tanımlama’ olduğu belirtildi.
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