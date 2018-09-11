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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
- Rusya Son Yılların En Büyük Askeri Tatbikatına Başladı

- Rusya Son Yılların En Büyük Askeri Tatbikatına Başladı

tatbikattan detaylar

( MOSKOVA ) - Rusya son yılların en büyük askeri tatbikatına başladı MOSKOVA

Zırhlı Araç Askeri Güç Tatbikat Askeri Tatbikat Helikopter 


- Rusya tarihinin en büyük askeri tatbikatı "Vostok-2018" 300 bine yakın askerle başladı.
Rusya tarihine geçecek son 37 yılın en büyük askeri tatbikatı "Vostok-2018" başladı.
Rusya'nın en büyük tatbikatı Doğu Sibirya’da 17 Eylül'e kadar devam edecek. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun önderliğinde süren tatbikata 300 bine yakın asker, 36 bin tank, binden fazla helikopter ve insansız hava araçları aynı zamanda 80 askeri gemi katılıyor. Askeri tatbikatların bazı aşamalarında Çin ve Moğolistan'ın askeri güçleri de katılacak. Çin ise 3 bin 200 asker ve çok sayıda zırhlı araçla katılıyor. “Vostok -2018” askeri tatbikatı 11-17 Eylül tarihi arasında yapılacak.
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