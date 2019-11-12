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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
- Rusya semalarında hareketlilik

- Rusya semalarında hareketlilik

SU-25’lerin atışlarından detaylar

Güzergah İnsansız Hava Aracı Tatbikat Savaş Uçağı Kabiliyet 

-Uçuşlardan detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- ABD’ye ait keşif uçakları Rusya’nın güneyinde uçuşu gerçekleştirirken Rusya da kendi uçaklarıyla atış talimleri yaptı. Amerika Birleşik Devletleri’ne ait RQ-4B Global Hawk yüksek irtifalı insansız hava araçları

, önceki gün Rusya ve Karadeniz semalarında uçuş gerçekleştirdi. İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Sigonella hava üssünden kalkan 11-2048 kuyruk numaralı RQ-4B Global Hawk insansız hava aracı önce Kırım semalarında uçuş gerçekleştirdi. Ardından Kerç Boğazı üzerinden Krasnodar hattı boyunca Soçi’ye inen Amerikan uçağı, Karadeniz üzerinden aynı yönde dönüş yaptı. ABD’ye ait İHA aynı güzergahta 7 saat içerisinde 5 tur gerçekleştirdi. ABD’nin keşif uçuşunun ardından Rusya tatbikat yaptı ABD’ye ait İHA’nın Rusya’nın güneyinde gerçekleştirdiği uçuşun ardından Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait SU-25 tipi yeni nesil savaş uçağı bölgede dün atış talimleri yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın güneyinde bulunan Güney Askeri Bölgesi’ne bağlı SU-25 tipi savaş uçaklarının tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, tatbikatın amacının pilotların manevra kabiliyetlerini geliştirmek ve zorlu hava koşullarında hedefleri imha edebilmek olduğu belirtildi. Ayrıca açıklamada pilotların uçaklarla 20 atış gerçekleştirerek hedefleri tam isabetle vurduğu ifade edildi.
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