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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
- Rusya Savunma Bakanlığı S-400'lerin yükleme görüntülerini yayınladı

- Rusya Savunma Bakanlığı S-400'lerin yükleme görüntülerini yayınladı

- S-400’lerin yükleme anından detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Sosyal Medya Argo Kargo Uçağı 


- Rusya Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde Türkiye’ye ulaşan S-400 füze savunma sistemlerinin ilk parçalarının yükleme ve sevkiyat görüntülerini paylaştı. Rusya Savunma Bakanlığı sosyal medya hesapları üzerinden, sabah saatlerinde Türkiye’ye ulaşan S-400 füze savunma sistemlerinin ilk parçalarının yükleme ve sevkiyat görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntülerde S-400 parçalarının AN-124 tipi askeri kargo uçağına yükleme anları yer alıyor. Çok sayıda personelin görev aldığı yükleme sırasında S-400’e ait araç ve parçaların yükleme anlarının görüntüleri çekilerek paylaşıldı.
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