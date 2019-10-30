Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Rusya Nükleer Denizaltıdan Balistik Füze Fırlattı

- Rusya Nükleer Denizaltıdan Balistik Füze Fırlattı

Fırlatma anından detaylar

( MOSKOVA ) - Rusya nükleer denizaltıdan balistik füze fırlattı MOSKOVA

Strateji Balistik Füze Füze Denemesi Balistik Tatbikat 


- Rusya, gece yarısı nükleer denizaltıdan fırlatılan balistik füzelerin fırlatma anına dair görüntüler paylaştı. Rusya gece yarısı nükleer denizaltıdan balistik füze fırlattı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından fırlatmaya ilişkin görüntüler paylaşılarak balistik füze denemesine dair açıklama yapıldı. Açıklamada, Borei - A nükleer denizaltıdan Rusya’nın kuzeydoğusunda bulunan Kamçatka adasında bulunan Kura eğitim sahasında Bulava isimli kıtalar arası balistik füzenin fırlatıldığı belirtildi. Rusya tarihinde bu tatbikatın ikinci kez gerçekleştirildiği ifade edildi. Bulava füzeleri, her biri 150 kilometrelik 10 savaş başlığı taşırken 8 bin kilometre menzile sahip. Bu füzeler, 2045 yıllına kadar Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerinin temelini oluşturacak.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Terör saldırısı için tatbikat yaptılarTerör saldırısı için tatbikat yaptılar
Suudi Arabistan, Orta Doğu tarihinin en büyük tatbikatını yaptı Suudi Arabistan, Orta Doğu tarihinin en büyük tatbikatını yaptı
Komandolarımız TatbikattaKomandolarımız Tatbikatta
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı