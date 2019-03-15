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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
- Rusya'nın Uzun Menzilli Uçakları Karadeniz Üzerinde Uçuş Gerçekleştirdi

- Rusya'nın Uzun Menzilli Uçakları Karadeniz Üzerinde Uçuş Gerçekleştirdi

- Uçağın Karadeniz üstündeki uçuşundan detaylar

( MOSKOVA ) - Rusya'nın uzun menzilli uçakları Karadeniz üzerinde uçuş gerçekleştirdi MOSKOVA

Bild Tarafsız Bölge Gesi Uluslararası 


- Rusya’nın uzun menzilli süpersonik bombardıman uçaklarından olan Tu-22M3 tipi uçak, Karadeniz semalarında 5 saatten fazla uçuş gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Tupolev Tu-22M3 tipi uzun menzilli süpersonik konvansiyonel bombardıman uçakları ile Karadeniz semalarında uçuş gerçekleştirildiği bildirildi.
Yapılan açıklamada uçaklar ile 4 bin 500 kilometrelik bir uçuş gerçekleştirildiği, toplam uçuş saatinin 5 saati aştığı bildirildi.
Kuzey Kutbu, Kuzey Atlantik, Kara ve Hazar Denizleri ile Pasifik Okyanusu’nda tarafsız bölgelere uçuş yapan uçaklar Karadeniz semalarında da kendisini göstermiş oldu. Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde gerçekleşen uçuşların uluslararası kurallara uygun gerçekleştiğini ifade etti.
2 ay önce Rusya’da düşmüştü Rusya’nın envanterinde bulunan uzun menzilli bombardıman uçağı 1989 yılında aktif görevlerde yer almaya başlamış o tarihten beri ilk kez geçtiğimiz 22 Ocak tarihinde kaza yapmıştı. Rusya’nın kuzeybatısında bulunan Murmansk bölgesinde piste iniş sırasında düşen ve ortadan ikiye ayrılan uçağın 2 mürettebatı da yaşamını yitirmişti. Kazadan sonra ilk kez Tu-22M3 tipi uzun menzilli bombardıman uçağı Karadeniz üstüne havalanmış oldu.
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