Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Rusya’nın ünlü şefi Türkiye’de İzle

Rusya’nın ünlü şefi Türkiye’de İzle

DETAYLAR

Sosyal Medya Televizyon Er Kadın Sağlıklı Beslenme Beğendik 

-KURSİYERLERDEN DETAYLAR
-SANA BJEDUG YEMEK TARİFİ VE TÜRKÇE ÇEVRİLMESİ
-SANA BJEDUG YEMEK YAPARKEN DETAYLAR
-SANA BJEDUG RÖPORTAJ

( KAYSERİ ) -- Sana Bjedug:”Çerkes yemekleri çok sağlıklı olduğu için Kafkas insanları uzun yaşar” KAYSERİ

- Rusya’nın ünlü şefi Sana Bejedug, Kafkas mutfağını tanıtmak ve yemeklerini öğretmek için Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği’nde kursiyer kadınlarla buluştu. Rusya Moskova Üniversitesi’nde İktisadi Bilimler alanında Doç. Doktor olan Bjedug, sadece kadınlara ait olan ‘Leşın Çerkes Derneği’ni kurarak, dernek üyeleriyle beraber hem sosyal medya ve Rus televizyon kanallarında, hem de farklı ülkelerde Kafkas yemeklerini öğretmek için dersler veriyor. Nalçik’ten Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği’ne Kafkas yemekleri dersi vermek için gelen Sana Bjedug, İHA muhabirlerine verdiği röportajda Kafkas mutfağının çok sağlıklı olduğunu ve bu yüzden Kafkas insanlarının uzun yaşadığını söyledi.

Kurdukları dernekteki üyelerle beraber bu işi yaptıklarını ve kurslara katılımı çok beğendiklerini söyleyen Sana Bjedug, “İsmim Sana Bjedug. Nalçik’ten geldim ve Çerkes yemekleri üzerine çalışma yaparak öğretiyorum. Rusya’nın çeşitli yerlerinde bulunarak yemekleri öğrettim ve ayrıca internet üzerinden sosyal medya aracılığıyla da çalışmalar yapıyorum. Bu çalışmayı da Leşın isminde sadece kadınlara ait bir Çerkes derneği var ve oraya kadınları ben topladım, hep beraber bu işi yapıyoruz. Kurslardaki katılımı çok beğeniyorum ama nasıl olduğunu da kursiyerler daha iyi bilir tabii ki. Çerkes yemekleri üzerine söylenecek çok şey var ama sadece bir tanesini söylemek gerekirse çok sağlıklıdır ve Kafkas insanlarının uzun yaşamasının sebebi de sağlıklı beslenmesidir” dedi.
(EK-TB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı