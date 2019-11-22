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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
- Rusya’nın hava saldırısında baba oğul öldü

- Rusya’nın hava saldırısında baba oğul öldü

Meydana gelen yıkım

Hava Saldırısı İdlib Saldırı 

-Ceset çıkartma çalışmaları

( İDLİB ) İDLİB

- İdlib’e Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda bir baba ve oğlu hayatını kaybetti. Rusya’ya ait savaş uçakları, İdlib'in Mareian köyüne hava saldırısı düzenledi.
Hava saldırısında bir baba ve oğlu hayatını kaybetti. Hava saldırısı sonucunda sivillerin evleri büyük bir zarar gördü. Sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanları çıkartmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
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