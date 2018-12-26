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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Rusya'nın En Prestijli Füze Sistemi Test Edildi

- Rusya'nın En Prestijli Füze Sistemi Test Edildi

Avangard test detayları

( MOSKOVA ) - Rusya'nın en prestijli füze sistemi test edildi MOSKOVA

Gard Gesi Konferans Füze Sistemi 


- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, “Bu füze ile dünyanın her noktasını vurabiliriz” dediği “Avangard” isimli füze sistemi test edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, yeni hipersonik füze Avangard'ın başarıyla test edildiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşlenmesi emrini verdiği füze, Rusya’nın Yasni bölgesinden fırlatıldı. Ateşlenmeyle birlikte füze başlangıç noktasından tam 6 bin 500 kilometre uzaklıkta bulunan Kamçatka’daki belirlenen noktayı vurdu. Testin başarıyla gerçekleştiğini duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, “Putin, Avangard'ın yapımcılarına, denemede yer alanlara ve çıkartılan iyi iş dolayısıyla Savunma Bakanlığına teşekkür etti” denildi. Putin test atışını izledi Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’ni ziyaret eden Vladimir Putin’e Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu eşlik etti. Askeri birim yetkililerinden bilgi alan Putin, Avangard füzesinin ateşleme emrini video konferans yöntemiyle verdi. Yapılan testin başarıyla tamamlanmasından sonra Putin, “Her şeyden önce genel tasarımcısına, mühendislere, işçilere, yani füze sisteminin tamamlanmasında katkısı olan herkese, Silahlı Kuvvetlerini yaşattığı ve Rusya’nın güvenliğini sağladığı için tebrik etmek istiyorum” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz Mart ayında, çok sayıda silah sistemini kamuoyuna duyurmuş ve bu silah sistemleriyle dünyanın her noktasının vurulabileceğini söyleyerek ABD füze sistemlerini alt edebileceklerini söylemişti.
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