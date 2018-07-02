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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Rusya'nın Dünya Kupası zaferine uzayda kutlama

Rusya'nın Dünya Kupası zaferine uzayda kutlama

Kozmonotların kutlamalarından görüntüler

- MOSKOVA

Kutlay Sosyal Medya Futbol Takımı İspanya Çeyrek Final 


- Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görevli Rus kozmonot Oleg Artemyev ve Sergei Prokopiev, Dünya Kupası son 16 turunda Rusya’nın İspanya'yı penaltı atışları sonucu 4-3 yenerek çeyrek finale çıkmasını kutladı. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görevli Rus kozmonot Oleg Artemyev ve Sergei Prokopiev, uzayda Rusya’nın Dünya Kupası zaferini kutladı. Ülkelerinşn İspanya ile karşılaştığı maçı bilgisayardan canlı izleyen Rus kozmonotlar, penaltılarda ise Rusya kalecisi Akinfeev tarafından kurtarılan penaltı atışları sonrası büyük sevinç yaşadı. Rus kozmonot Artemyev, kutlama görüntülerini gece yarısı sosyal medya hesabında paylaştı. Rusya'nın kazandığı bu zaferden dolayı futbolcuları ve Rus taraftarları kutlayan Oleg Artemyev , “Bu büyük bir zafer. Tüm taraftarlarımızı ve futbol takımımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.
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