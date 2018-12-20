- Rusya Lideri Putin Rekor Katılımlı Basın Toplantısı Gerçekleştiriyor - Rusya’nın Sosyalist Sisteme Geri Dönüş İhtimaline Putin'den Net Cevap: “hayır.toplum Değişti'



- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2018 yılını değerlendirmek üzere gerçekleştirdiği basın toplantısına rekor sayıda gazeteci katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gerçekleştirdiği basın toplantısına Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinden toplam 1702 gazeteci akredite edildi. Rusya’nın ekonomik durumuna dair Rus gazetecilerin sorularını cevaplayan Putin, “Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı’nın Rusya için büyüme hedefi yüzde 1,8’di. 2018 yılı Rusya’nın ekonomisinin büyüme oranı yüzde 1,7 oldu. Geçtiğimiz 2017 yılında bu oran yüzde 2,1’di. Bu yıl en çok yüzde 3,2 ile imalat sanayisinde büyüme gerçekleşti. Enflasyon oranı yüzde 4,2 oldu. Bu yıl işsizlik oranlarında düşüş yaşandı. Rusya’da işsizlik oranları 5,2 oldu. Önümüzdeki yıl bu oranın yüzde 4,8 olmasını hedefliyoruz” dedi.

“Medvedev hükumetinden memnunum” Putin, bir gazetecinin Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev’in hükumetinden memnun olup olmadığıyla ilgili soruya çok kısa cevap verdi. Putin soruya, “genel olarak evet” şeklinde cevap verdi. Ekonomi ile ilgili görüşleri sırasında bütçe fazlasının çıkmasını değerlendiren Putin yine Medvedev hükumetinden övgüyle bahsederek, “Bütçenin fazlası çıkması, hükumetin iyi çalışmasının bir örneğidir” ifadelerinde bulundu. Nükleer tehdit mesajı Putin, nükleer savaş tehdidini küçümsememek gerektiğini söyleyerek, "Nükleer savaş tehdidi şu anda gerçekten de Soğuk Savaş döneminde olduğundan daha az ciddiye alınıyor. Fakat bu tehdit gerçekte daha az şiddetli hale gelmedi. Dünyada silah kontrolü için kurulan sistemin çökmekte olduğu gözleniyor" ifadelerini kullandı. “Rusya’nın Donbass’a desteği sürecek” Ukrayna’da yaşanan iç savaşın ardından tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden ve Rusya’nın desteğini alan Donbass bölgesi ile ilgili açıklamalar yapan Putin, “Kiev yönetiminde Rusyafobi devam ederken Rusya Donbass’a desteğini sürdürecek. Bu normal bir durum. Rusya, Donbass’ta insanların ölmemesi için Donbass’a destek veriyor” dedi.

Japonya’ya barış mesajı Putin, Japonya ile yarım asırlık sorun haline gelen Kuril adaları çözümü için çalıştıklarını söyleyerek, “Biz Japonya ile ilişkilerimizi iyileştirmek için çalışıyoruz. Fakat ABD’nin Japonya’nın adalarına yerleştirmek istedikleri füze sistemi nedeniyle endişe duyuyoruz” dedi.

Mariya Butina’ya sahip çıktı Başta Amerika olmak üzere birçok Avrupa, Baltık ve İskandinav ülkelerinde Rus vatandaşlarının ajan olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmasını eleştiren Putin, “Rusya, siyasi nedenlerden dolayı başka ülke vatandaşlarını asla gözaltına almayacak. Ancak kanunlarımıza aykırı davranış sergiledikleri takdirde bizde aynı şekilde tepki vereceğiz” dedi.

ABD’de tutuklanan Mariya Butina davasına da yorum getiren Putin, “Butina’nın davası Rusya’ya bir saldırıdır. Butina, ABD’de herhangi bir devlet görevi gerçekleştirmedi” diyerek Butina’ya sahip çıktı. Rusya'da sosyalizme geri dönüş olmayacak Rusya’da yapılan bir ankette Rus halkının yüzde 66’sı eski Komünist sistemin geri gelmesini istemişti. Bir gazetecinin Rusya’nın Sosyalist sisteme geri dönüş ihtimalinin olup olmadığına net cevap veren Putin, “Hayır, toplum değişti. Ama devlet sosyal politikaları sürdürmeye devam edecek” dedi.

Ukrayna askerlerinin durumuna mahkeme karar verecek Putin, Kırım açıklarında Rus kara sularını ihlal ettikleri iddiasıyla el konulan Ukrayna savaş gemilerindeki askerlere ilgili, "Kiev, onları öldüreceklerini düşündüğü için gönderdi. Ukrayna askerlerinin akıbetinin ne olacağına mahkeme karar verecek" dedi.

asın toplantısının düzenlendiği salona Ukrayna bayrağı getiren bir gazetecinin sorusunu almaya karar veren Putin, "Skandal mı çıkarmak istiyorsunuz? Lütfen buyurun" ifadelerini kullandı.

