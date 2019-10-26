Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Rusya, Kırım'da Hava Tatbikatı Yaptı

- Rusya, Kırım'da Hava Tatbikatı Yaptı

Savaş uçaklarının hedefleri bombalamasından detaylar

Piyade Gesi Tatbikat Savaş Uçağı Kışla 

-Uçakların iniş ve kalkışlarından detaylar

( MOSKOVA ) - Rusya, Kırım'da hava tatbikatı yaptı MOSKOVA

- Rus Hava Kuvvetleri tarafından Su-30SM, Su-27 ve Su-24M tipi savaş uçaklarıyla Kırım'da tatbikat yapıldı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Kırım’da Su-30SM, Su-27 ve Su-24M tipi savaş uçaklarının yanı sıra deniz araçlarıyla tatbikat yapıldı. Rus Hava Kuvvetleri’ne ait 7 savaş uçağı ile gerçekleşen tatbikatta senaryoya göre Su-24M tipi uçakla Opuk Bölgesi’nde bulunan Konçerskaya Dağı’nda belirlenen hedefler OFAB-250-270 tipi bombalarla vuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı gerçekleşen tatbikat ile ilgili fotoğraf ve görüntüler paylaşarak tatbikata ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık açıklamasında uçaklarla Konçerskaya dağlarının 12 kez bombalandığını bu tatbikatta 7 savaş uçağının kullanıldığını ayrıca bu uçakların bombalama tatbikatının yanı sıra manevra ve düşman araçlarını uzaklaştırma tatbikatları da gerçekleştirdiği belirtti.
Geçtiğimiz hafta Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı tankçı birlikleri yine Opuk bölgesinin kıyı noktalarında 300 asker ve 40 piyade ile tatbikat gerçekleştirmişti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Komandolarımız TatbikattaKomandolarımız Tatbikatta
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Türkiye - Azerbaycan Ortak TatbikatıTürkiye - Azerbaycan Ortak Tatbikatı
Şemdinli Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıŞemdinli Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Fırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine GetirildiFırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı