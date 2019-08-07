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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Rusya ile vize serbestisi yolcuları sevindirdi - İSTANBUL

Rusya ile vize serbestisi yolcuları sevindirdi - İSTANBUL

- İstanbul Havalimanı'ndan görüntüler - Yolcu Dinçer Ateş ile röportajRusya ile vize serbestisi yolcuları sevindirdi - İstanbul Havalimanı'ndan Rusya'ya seyahat eden yolcular, hizmet ve hususi pasaport sahipleri ile uluslararası taşımacılık yapan sürücülere yönelik vize muafiyeti uygulamasının bugün başlamasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi - İş insanı Sertan Akay: - "İş dünyası için çok olumlu bir gelişme çünkü Rusya bizim ciddi partnerlerimizden bir tanesi" - Dinçer Ateş: - "İhracatçılara hususi damgalı pasaport verilmesi uygulamasından şirket olarak faydalanmıştık. Bu pasaport uygulamasını da kullanacağız"İSTANBUL (AA) - Rusya ile Türkiye arasında varılan vize serbestisi çerçevesinde hizmet ve hususi pasaport sahipleri ile uluslararası taşımacılık yapan sürücülere yönelik vize muafiyeti uygulamasının bugün başlaması İstanbul Havalimanı'ndan seyahat eden yolcuları sevindirdi.THY'e ait tarifeli uçakla Rusya'nın başkenti Moskova'ya hareket eden yolcular, seferden önce basın mensuplarına vize serbestiyetini değerlendirdi.Yolculardan iş insanı Sertan Akay, sık sık Rusya'ya seyahat ettiğini, iki ülke arasındaki vize serbesti anlaşmasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Akay, bu uygulamanın daha da genişletilmesi gerektiğini ifade ederek, "Hususi ve hizmet pasaportluların dışında da vizesiz uygulamanın geçmesi dış ticarette bu yoğunluktaki Rusya için, iş adamları ve iş dünyası için çok önemli. Bu uygulamayı çok olumlu gelişme olarak nitelendirmek lazım. İş dünyası için çok olumlu bir gelişme çünkü Rusya bizim ciddi partnerlerimizden bir tanesi." diye konuştu.
İhracat işiyle uğraşan Dinçer Ateş de ikili ekonomik ilişkilerin hızla geliştiği Rusya ile vizelerin bazı pasaportlarda kalkmasının ticaret için çok önemli olduğunu kaydetti.
Normal pasaportlu vatandaşların da serbestlik kapsamına alınması gerektiğine dikkati çeken Ateş, "İhracatçılara hususi damgalı pasaport verilmesi uygulamasından şirket olarak faydalanmıştık. Bu pasaport uygulamasını da kullanacağız." dedi.

Vize Serbestisi Uluslararası Vize Muafiyeti İş Dünyası Basın Mensupları 

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