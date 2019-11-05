Rusya ile ikinci ortak devriye için hazırlıklar sürüyor İzle



- Türk askerleri ve Rus askeri polisi, Suriye-Türkiye arasındaki ikinci kara devriyesi Suriye'nin Aynel Arap(Kobani) bölgesinde yapılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üzerinde anlaşarak Soçi mutabakatına dahil ettikleri, Suriye'nin kuzeyinde Türk-Rus ortak devriye faaliyetinin ikincisi Suriye'nin Aynel Arap(Kobani) bölgesinde yapılıyor. Türk zırhlı birliklerine ait yaklaşık 5 araç, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı sınır köyü İsmail köyü'ndeki beton duvarlardan açılan kapıdan geçerek, Kobaniye bağlı Mert Ismail köyü'ne geçecek. Burada bekleyen Rus askeri polisi ile buluşacak olan Türk askeri, hazırlıkların tamamlanmasının ardından devriye faaliyetine başlayacak.Rus askeri polisler, devriye için sınırın Suriye tarafında Türk askeri birliklerini bekliyor



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