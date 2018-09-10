- Rusya İdlib’i Vurdu: 17 Yaralı Haberi



- Esad rejimi ve Rusya, Suriye’nin İdlib ve Hama kentine bomba yağdırdı, 17 kişi yaralandı. Esad rejimi ve Rusya savaş uçakları İdlib ve Hama kentini bombaladı. Aralarında 6 çocuğun bulunduğu 17 kişi yaralandı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Rusya ve Esad rejimine ait savaş uçakları okulları hedef alarak İdlib’in güneyinde bulunan Carcanaz ile Hiş köyünde 4 okulu vurdu. Saldırıda 17 kişi yaralandı. İdlib’e bağlı Hiş köyünde ise sivil savunma ekipleri, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığını söyledi.





