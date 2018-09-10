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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Rusya İdlib’i Vurdu: 17 Yaralı Haberi

- Rusya İdlib’i Vurdu: 17 Yaralı Haberi

Rusya İdlib'e saldırıyor

( İDLİB ) - Rusya İdlib’i vurdu: 17 yaralı İDLİB

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- Esad rejimi ve Rusya, Suriye’nin İdlib ve Hama kentine bomba yağdırdı, 17 kişi yaralandı. Esad rejimi ve Rusya savaş uçakları İdlib ve Hama kentini bombaladı. Aralarında 6 çocuğun bulunduğu 17 kişi yaralandı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Rusya ve Esad rejimine ait savaş uçakları okulları hedef alarak İdlib’in güneyinde bulunan Carcanaz ile Hiş köyünde 4 okulu vurdu. Saldırıda 17 kişi yaralandı. İdlib’e bağlı Hiş köyünde ise sivil savunma ekipleri, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığını söyledi.


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