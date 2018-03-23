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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov; Vietnam ile nükleer işbirliği yapma potansiyelimiz var

- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov; Vietnam ile nükleer işbirliği yapma potansiyelimiz var

Sergey Lavrov,

Avro Nükleer Enerji 

-Nguyen Phu Trong
-Detay

( HANOİ ) HANOİ

- Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov temaslarda bulunmak için geldiği Vietnam’da, iki ülkenin nükleer enerji alanında işbirliği yapabileceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temaslarda bulunmak için geldiği Vietnam’da, Vietnam Komünist Parti Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ile bir araya geldi. Rusya ile Vietnam arasındaki potansiyel iş anlaşmaları üzerine görüşen ikili ülkeler arası işbirliklerini artırmayı planladıklarına dair açıklamalarda bulundu. Vietnam ile yakıt, enerji gibi konularda iyi ekonomik birliktelikleri olduğunu söyleyen Lavrov “ Barışçıl nükleer alanında da iki ülke arasında yapılabilecek bir anlaşma potansiyeli var. İlerleyen süreçlerde tüm bu alanlara yeni anlaşmalar ekleneceğini umuyorum” ifadelerini kullandı.
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