Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İrak'ta - ERBİL
: - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'unuçağının inişi - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Mesrur Barzani tarafından karşılanması - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Mesut Barzani tarafından karşılanması - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Neçirvan Barzani tarafından karşılanmasıERBİL (AA) - Irak'ta temaslarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Erbil 'e geldi. Lavrov, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani tarafından Erbil Uluslararası Havalimanında karşılandı. Lavrov, daha sonra Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesut Barzani ile Erbil 'de bir araya geldi.
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