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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Verimli Bir Toplantı Yaptık'

- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Verimli Bir Toplantı Yaptık'

toplantı sona ermesi detay

Avro İran Toplantı Erimli İsviçre 

-Lavrov ortak açıklama okuma
-3 bakan el sıkışma

( CENEVRE ) - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Verimli bir toplantı yaptık" CENEVRE

- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "BM özel temsilcisi, Türkiye ve İran Dışişleri Bakanları ile çok verimli bir toplantı yaptık" dedi.
Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları, İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) ofisinde Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabaları çerçevesinde bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Anayasa Komitesi çalışmasının siyasi sürecin başlangıcına katkıda bulunacağını belirterek, garantör ülkeler ve BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile çok verimli bir toplantı yaptıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanlarının toplantısında ortak açıklama Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tarafından okundu. Lavrov, 3 ülkenin Dışişleri Bakanlarının Suriye Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya vardığını ve komitenin 2019'un başında toplanacağını açıkladı.

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