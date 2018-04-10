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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Rusya, Her Zaman Kuzey Kore İle İlişkileri Geliştirmeye Niyetli' - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Koreli Mevkidaşı İle Görüştü

- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Rusya, Her Zaman Kuzey Kore İle İlişkileri Geliştirmeye Niyetli' - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Koreli Mevkidaşı İle Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Koreli mevkidaşı görüşme

( MOSKOVA ) - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Rusya, her zaman Kuzey Kore ile ilişkileri geliştirmeye niyetli"- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Koreli mevkidaşı ile görüştü MOSKOVA

Avro Uluslararası Başkent İnsani Yardım 


- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Kuzey Koreli mevkidaşı Lee Yong Ho ile Moskova’da bir araya geldi. Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Lee Yong Ho görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı aktarıldı. Kuzey Kore ile ilişkilerin gelişmesi gerektiğini dile getiren Lavrov, "Rusya, her zaman Kuzey Kore ile iyi komşuluk ilişkileri geliştirmeye niyetli" dedi.
Lavrov, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Moskova'nın Kore yarımadasındaki durumun kademeli olarak normalleşmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Lavrov, "Kore yarımadasının nükleer problemi etrafındaki durumu ayrıntılı olarak değerlendirdik. Rus tarafı, durumun kademeli olarak normalleşmesini, karşılıklı tehditlerin sona erdirilmesini, hem Kuzey Kore ve Güney Kore arasında hem de Kuzey Kore ile ABD arasındaki temasları memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.
Ayrıca Lavrov, Rusya'nın Kuzey Kore’ye insani yardım sağlamaya devam edeceğini de duyurarak "Kuzey Kore’ye insani yardım sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

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