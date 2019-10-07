Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Irak'ta - ERBİL

- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un gelişi - IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u askeri törenle karşılaması - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani görüşmesinden detaylarERBİL (AA) - Irak'ta temaslarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile Erbil 'de bir araya geldi.
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