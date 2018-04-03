Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara'da Haberi

-Putin'in uçaktan gelmesi

-Karşılanması



( ANKARA ) ANKARA



- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara'ya geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in taşıyan uçak Esenboğa Havalimanına indi. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) temel atma törenine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden telekonferansla katılacaklar. Öte yandan Ankara’da Suriye konulu Üçlü Zirve ise Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katılımıyla, 4 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek.

