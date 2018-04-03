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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye'de -Esenboğa- ANKARA Haberi

Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye'de -Esenboğa- ANKARA Haberi

- Havalimanından detay - Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uçağının gelişi - Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uçaktan inişi - Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karşılanması - Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in araçla alandan ayrılmasıRusya Devlet Başkanı Putin Türkiye'de - Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek ve video konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma Töreni'ne katılacakANKARA (AA) - Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara 'ya geldi.Putin ve beraberindeki heyeti Ankara 'ya getiren uçak, saat 15.12'de Esenboğa Havalimanı'na indi.Putin'i havalimanında Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Rusya Büyükelçiliği yetkilileri ile Ankara Valisi Ercan Topaca ve Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kip karşıladı.Putin, karşılamanın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket etti.Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanacak.Video konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma Töreni'ne katılacak Erdoğan ve Putin, baş başa görüşecek.Görüşmenin ardından Erdoğan ile Putin'in eş başkanlığında, Türkiye Cumhuriyeti - Rusya Federasyonu Üst Düzey İşbirliği Konseyinin (ÜDİK) 7. toplantısı gerçekleştirilecek.ÜDİK Toplantısı ile yapılacak anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan - Putin ortak basın toplantısı düzenlenecek ve daha sonra Erdoğan, Putin onuruna akşam yemeği verecek.​Putin yarın da Ankara 'da düzenlenecek Suriye konulu Türkiye - Rusya - İran Üçlü Zirvesi'ne katılacak.

İmza Töreni Resmi Tören Basın Toplantısı Toplantı Konferans 

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