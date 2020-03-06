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06 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
- Rusya Devlet Başkanı Putin: “Ortak belgenin İdlib bölgesinde ateşkese vesile olacağına inanıyoruz”

- Rusya Devlet Başkanı Putin: “Ortak belgenin İdlib bölgesinde ateşkese vesile olacağına inanıyoruz”

Putin açıklama

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Basın Toplantısı Toplantı İdlib İnsani Yardım Forma 


- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin “Ortak belgenin İdlib bölgesinde ateşkese vesile olacağına inanıyoruz” dedi.
Moskova’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in liderliğinde gerçekleştirilen İdlib zirvesinde bu gece yarısı itibariyle bölgede ateşkesin yürürlüğe gireceği açıklandı. İki liderin gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında açıklamada bulunan Putin, “Bugün Suriye'nin İdlib bölgesinde oluşan gerginliği ele aldık. Kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlara dayanarak uzlaşabilmeyi başarabiliyorduk, çözümler üretiyorduk, bugün de öyle oldu. Astana formatı çerçevesindeki formatı devam ettirme niyetini teyit etmek istiyoruz. Kurumlar arası istişare yapıldı, İdlib'deki kriz konusunda detaylı görüşmeler yapıldı. Görüşme sonrası ortak bir belge hazırlandı. Ortak belgenin İdlib bölgesinde ateşkese vesile olacağına ve insani yardım konusunda ilerleme sağlanmasına yardımcı olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
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