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07 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Rusya Devlet Başkanı Putin İstanbul'a geldi

Rusya Devlet Başkanı Putin İstanbul'a geldi

araç giriş çıkışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Doğalgaz Açılış Töreni Boru Hattı Doğalgaz Boru Hattı 


- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin açılış törenine katılmak için akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. Putin’i taşıyan uçak saat 21.00’de Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Vladimir Putin’i taşıyan konvoy, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.
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