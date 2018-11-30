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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Rusya Devlet Başkanı Putin Arjantin'de Haberi

Rusya Devlet Başkanı Putin Arjantin'de Haberi

Putin'in Arjantin'e gelişi

Bild Toplantı Başkent 

-karşılanması

( BUENOS AIRES ) - BUENOS AIRES

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G20 Liderler Zirvesine katılmak üzere Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki gün sürecek G20 Liderler Zirvesine katılmak için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e geldi. Putin ve ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın zirvede gerçekleştirmesi planlanan görüşme, dün Trump'ın Moskova'nın Ukrayna ile olan tutumunu gerekçe göstererek toplantıyı aniden iptal etmesiyle gerçekleşmeyecek. Öte yandan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü, Merkel'in Putin ile görüşmeyi planladığını bildirdi. Merkel'in Putin'i Ukrayna ile Kerç Boğazı'nda oluşan krizin ortadan kaldırılması için ikna etmeye çalışması bekleniyor.
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