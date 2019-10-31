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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Rusya’dan İdlib’de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı Haberi

- Rusya’dan İdlib’de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı Haberi

saldırıdan çekilmiş videosu

( İDLİB ) İDLİB

Hava Saldırısı Hastane İdlib Rejim Saldırı 


- Suriye'de Beşar Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Suriye'de Rusya’ya ait savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Kafr Nabl köyüne hava saldırısı düzenledi.
Hava saldırısında bir baba ve kızının hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının kritik olduğu bildirildi.

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