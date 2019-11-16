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16 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Rusya’dan Halep’e hava saldırısı: 3 çocuk hayatını kaybetti Haberi

- Rusya’dan Halep’e hava saldırısı: 3 çocuk hayatını kaybetti Haberi

Meydana gelen yıkım

Hava Saldırısı Hastane Bild Saldırı 

-Çocukların çıkartmanın detayı

( HALEP ) HALEP

- Suriye'nin Halep şehrinde Rus savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'de Rus savaş uçakları, Halep’in Al-Bara köyünde yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi. Hava saldırısında aynı aileden 5 ve 3 yaşında 2 kız çocuk ve 2 yaşında erkek çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
Enkaz altından çıkartılan diğer aile üyelerinin ağır bir şekilde yaralandığı belirtildi. Sivil Savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının kritik olduğu belirtildi. Resmi kaynaklara göre sadece bu ayın içerisinde en az 25 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel bilgilere göre gerçekleştirilen hava saldırılarının sivillerin kaldığı yerleri hedef aldığı aktarıldı.
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