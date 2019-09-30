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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Rusya'dan alınması planlanan yangın söndürme uçağı Manisa'da test edildi

Rusya'dan alınması planlanan yangın söndürme uçağı Manisa'da test edildi

=sevisler baraj golu ucak su alirken

Irak 

-=genel ve detay goruntuler

( MANİSA ) - MANİSA

- Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı yangın söndürme uçağı Manisa'nın Soma ilçesinde test edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya gezisinde Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin ile yaptığı anlaşma sonucunda Türkiye'ye getirilen ve su yüzüne paralel olarak durabilen 14 ton su kapasiteli B- 200ES amfibi yangın söndürme uçağı testini Soma Sevişler Barajı'nda gerçekleştirdi. Barajdan su alan Rus Pilot'un idaresindeki uçak aldığı suyu Soma'nın Kozluören Mahallesi ormanlarına bırakarak test etti. Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü Soma İşletme şefliği personellerinin de nezaret ettiği test uçuşu başarılı bir şekilde son buldu. (YS-SC-
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