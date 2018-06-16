Rusya'daki Türk vatandaşları sandık başında - MOSKOVA İzle
- Oy verme işleminden görüntüler Rusya'daki Türk vatandaşları sandık başında - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Moskova , St. Petersburg, Kazan ve Novorossisk'te kurulan sandıklarda oy verme işlemleri başladıMOSKOVA (AA) - Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Rusya'da yaşayan Türk seçmenler sandık başına gitti.Başkent Moskova 'daki Türk vatandaşları yerel saatle 09.00'dan itibaren Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda oy vermeye başladı. Türkiye'nin St. Petersburg, Kazan ve Novorossisk başkonsolosluklarında da gerçekleştirilen oy verme işlemleri yarın yerel saatle 21.00'de sona erecek.Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, AA'ya yaptığı açıklamada, Rusya'da 11 bin civarında Türk seçmen bulunduğunu belirtti. Moskova Büyükelçiliğinde dört, St. Petersburg, Kazan ve Novorossisk başkonsolosluklarında birer sandık kurulduğunu söyleyen Diriöz, "Seçim gayet huzurlu bir ortamda geçiyor. İklim şartları da çok müsait. Gerek parti müşahitler gerek sandık görevlileri gayet profesyonel ve Türk demokrasisine uygun bir şekilde görevlerini yapıyor." ifadelerini kullandı.