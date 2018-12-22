Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Rusya'daki Maden Yangını Söndürülemiyor - Madende Bulunan 9 İşçiye Henüz Ulaşılamadı

- Rusya'daki Maden Yangını Söndürülemiyor - Madende Bulunan 9 İşçiye Henüz Ulaşılamadı

Madenden yangın detayları

( MOSKOVA ) - Rusya'daki maden yangını söndürülemiyor- Madende bulunan 9 işçiye henüz ulaşılamadı MOSKOVA

Mahsur Kaldı Gesi Potasyum Gaz Sıkışması Yangına Müdahale 


- Rusya’nın Perm Bölgesi’nde bulunan potasyum madeninde yaşanan patlama sonrasında çıkan yangın hala kontrol altına alınamadı. Madende bulunan 17 işçiden 8’i kendi imkanlarıyla çıkarken, henüz kendilerine ulaşılamayan 9 işçiden haber alınamıyor. Kurtarma çalışmaları sürüyor. Rusya’da Uralkali Maden İşletmesine bağlı madende öğle saatlerinde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Yaşanan patlamanın ardından 9. kısımda toplam 9 işçi mahsur kaldı. Yoğun dumandan dolayı madende kurtarma çalışmalarına hemen başlanamadı. Madenin içerisine bir süre sonra girebilen arama kurtarma ekipleri 9. kısımdaki yangına müdahale etmeye çalışsa da şuana kadar bir sonuç alınamadı. 8 madenci çıkarıldı Yaşanan patlama sırasında madende bulunan 8 işçinin kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmayı başardığı öğrenildi. Diğer 9 madenci ise 9. kısımdan çıkmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yaşanan patlamanın etkisiyle madenin içerisinde yangının büyüdüğü öğrenilirken madencilerin yoğun duman ve gazdan dolayı hayatlarını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
İlgili Foto Galeriler
İsrail Askerlerinin Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuk Şehit Olduİsrail Askerlerinin Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuk Şehit Oldu
Florence kasırgası etkisini göstermeye başladıFlorence kasırgası etkisini göstermeye başladı
TSKdan Altın Vuruş! Yerel Kaynaklar Paylaştı!TSKdan Altın Vuruş! Yerel Kaynaklar Paylaştı!
Yıllarca İstismar Edilen 3 Genç Kız, Babalarını Bıçaklayarak ÖldürdüYıllarca İstismar Edilen 3 Genç Kız, Babalarını Bıçaklayarak Öldürdü
Türkiye ilk F-35'i teslim aldıTürkiye ilk F-35'i teslim aldı
Adil Öksüz'ün Eşi ABD'de GörüntülendiAdil Öksüz'ün Eşi ABD'de Görüntülendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı