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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
- Rusya'daki AVM Yangını Büyük Tehlikeye Yol Açıyor

- Rusya'daki AVM Yangını Büyük Tehlikeye Yol Açıyor

uzaktan yanma görüntüsü

( KRASNODAR ) - Rusya'daki AVM yangını büyük tehlikeye yol açıyor KRASNODAR

Gökyüzü Petrol Trol 


- Rusya’nın Krasnodar şehrinde petrol istasyonu yakınındaki AVM’de halen devam etmekte olan yangın büyük tehlike oluşturuyor. Rusya’nın en büyük şehirlerinden biri olan Krasnodar’da büyük bir AVM'de yangını başladı.
Krasnodar’da gökyüzü dumanlarla kaplanırken yangın, en büyük tehlikeyi yakınındaki petrol istasyonları için oluşturuyor. AVM’ye yakın 2 ayrı petrol istasyonunun olduğu, yangının petrol ofislerine 50 metre mesafeye kadar yayıldığı öğrenildi. Civardaki tüm yerleşim yerleri boşaltıldı. AVM’de insanların olup olmadığı bilinmezken, itfaiye ekipleri yangının söndürülme çalışmaları devam ediyor.
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