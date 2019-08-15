Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Rusya'da uçak martı sürüsüne çarptı: 23 yaralı İzle

- Rusya'da uçak martı sürüsüne çarptı: 23 yaralı İzle

olay yerş

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Yolcu Uçağı Mısır Rektör Mısır Tarlası 


- Rus uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra martı sürüsüne çarpması nedeniyle Moskova yakınlarında acil iniş yaptı. Ural Havayollarına ait bir Rus yolcu uçağı 226 kişiyle birlikte kalkıştan kısa bir süre sonra martı sürüsüne çarptı. Motorları zarar gören uçak Moskova yakınlarındaki Zhukovsky Uluslararası Havaalanı bir mısır tarlasına acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçağın yolcuları acil bir şekilde tahliye edildi, 23 kişinin yaralandığı belirtildi. Ural Havayolları Genel Direktörü Sergei Skuratov yaptığı açıklamada, "Zhukovski'ye acil iniş yapıldı. Kuşlar her iki motora da girdi. Motorlar kapandı, mürettebat inişi gerçekleştirdi" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Mısır'da Yeni Mumyalar BulunduMısır'da Yeni Mumyalar Bulundu
Mısır'da 3 Bin 300 Yıllık Heykeller BulunduMısır'da 3 Bin 300 Yıllık Heykeller Bulundu
Mısır'da II. Ramsese Ait Olduğu Tahmin Edilen Bir Heykel BulunduMısır'da II. Ramsese Ait Olduğu Tahmin Edilen Bir Heykel Bulundu
İşte Firavun Kralının Maskesiİşte Firavun Kralının Maskesi
Artık O Da Yasak!Artık O Da Yasak!
Darbe Sonrası Kahire SokaklarıDarbe Sonrası Kahire Sokakları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı