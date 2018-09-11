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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Rusya’da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı Video

Rusya’da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı Video

Saldırgan birisini bıçaklıyor

Tren İstasyonu Bıçaklı Saldırı Bekleme Odası Hapis Cezası Mobese Kameraları 

-Saldırgan kaçıyor

( MOSKOVA )- Metrodaki insanların bıçaklı saldırgan karşısında duyarsız kalması dikkat çekti MOSKOVA

- Moskova'nın Kurskaya tren istasyonunda eli bıçaklı bir şahsın saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Metrodaki insanların bıçaklı saldırgan karşısında duyarsız kalması dikkat çekti. Suikast girişimi vakası Rusya'nın başkenti Moskova'da bir tren istasyonunda meydana geldi. Eli bıçaklı sabıkalı saldırgan Rusya’nın başkenti Moskova’da Kurskaya tren istasyonunda insanlara saldırdı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı. Olayda ağır yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, daha önce tutuklu olan 55 yaşındaki zanlının, tren istasyonundaki bekleme odasında önce bir erkeğe daha sonra da dışarıya koşarak karşısına çıkan insanlara bıçak darbeleri indirdiği belirtildi. İstasyon güvenliğini sağlayan polisler suçluyu yakalayarak gözaltına aldı. Rusya Soruşturma Komitesi olayın görüntüsünü paylaştı. Tren istasyonundaki mobese kameralarına yansıyan görüntüde, bekleme odasında ortaya çıkan eli bıçaklı kişi insanlara aniden saldırdığı görüldü.
Öte yandan Metrodaki insanların bıçaklı saldırgan karşısında duyarsız kalması dikkat çekti. Soruşturma Komitesi, katilin 2006 yılında 11 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

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