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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
- Rusya’da Tersaneye Çekilen Yolcu Gemisinde Yangın Haberi

- Rusya’da Tersaneye Çekilen Yolcu Gemisinde Yangın Haberi

Turist gemisinde çıkan yangından detaylar

( MOSKOVA ) - Rusya’da tersaneye çekilen yolcu gemisinde yangın MOSKOVA

İlk Müdahale Yolcu Gemisi Gesi Şili 


- Rusya’da bakım için tersaneye çekilen yolcu gemisinde yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Rusya’nın Volga bölgesinde bulunan Nijniy Novgorod’ta bakım için tersaneye çekilen yolcu gemisi Svitaya Rusi’de bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı 11 kişilik ekibin ilk müdahalesi yeterli olmayınca farklı birimlerden ekipler yangını söndürmek için ek kuvvet olarak tersaneye gönderildi. Üç katlı gemide süren yangın söndürme çalışmaları 2 saat sürdü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan ilk açıklamada gemide çıkan yangın sırada yaklaşık 10 kişilik bir bakım ekibinin gemide bulunduğu yangının çıkmasıyla birlikte gemide çalışan işçilerin kendi imkanlarıyla kurtulduğu fakat gemide çıkan yangın nedeniyle motor bölümü dahil büyük zarar oluştuğu belirtildi. Yangınla ilgili soğutma çalışmalarının devam edildiği açıklanırken gemide çıkan yangının çıkış sebepleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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