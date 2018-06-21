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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Rusya’da Tarlada Oluşan Şekiller Uzaylı İddiasını Gündeme Getirdi

- Rusya’da Tarlada Oluşan Şekiller Uzaylı İddiasını Gündeme Getirdi

buğday tarlalarında görülen şekiller

Sosyal Medya A Haber Tarım Gesi Uzaylı 

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( KRASNODAR ) - Rusya’da tarlada oluşan şekiller uzaylı iddiasını gündeme getirdi KRASNODAR

- Rusya’nın Krasnador bölgesinde buğday tarlalarında görülen şekiller uzaylı iddialarını ayyuka çıkardı. Rusya’nın Krasnodar bölgesinde buğday tarlalarında ilginç semboller görüldü.
Çiftçilerin dikkatini çeken semboller üzerinde araştırma başlatıldı. Rusya’nın tahıl deposu olarak bilinen ve ülkenin en çok tarım yapılan bölgesi olan Krasnodar’da yaşanan ilginç olay Rusları korkuttu. Sabah tarlalarına giden çiftçiler, buğdaylar üzerinde ilginç sembollerin oluştuğunu gördü. Bunun üzerine uzmanlara haber verildi.
Uzmanlar tarlaları hem fotoğrafladı hem de havadan görüntüledi. Kaydedilen görüntüler üzerinde incelemelerde bulunacak olan uzmanlar, ayrıca çevrede de arama-tarama çalışmaları yaptı. Ruslar ise görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. Uzaylıların Rusya’ya mesaj vermek istediğini dile getiren Ruslar arasında görüntüler büyük tartışmalara neden oldu.
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