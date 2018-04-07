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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Rusya'da Tarihi Elektrikli Otobüsler Yenileniyor İzle

- Rusya'da Tarihi Elektrikli Otobüsler Yenileniyor İzle

Elektrikli otobüslerden detaylar

( KRASNODAR ) - Rusya'da tarihi elektrikli otobüsler yenileniyor KRASNODAR

Raylı Sistem Toplu Taşıma Toplu Taşıma Aracı Elektrikli Otobüs Toplu Ulaşım 


- Sovyetler Birliği döneminde toplu taşıma aracı olarak tüm Sovyet ülke ve şehirlerinde kullanılan troleybüs adı verilen elektrikli otobüslerin yenilenmesine devam ediliyor. Sovyetler Birliği dönemlerinin başlarından bugüne değin Sovyet bloğu ülkelerde ve Rusya’nın tüm şehirlerinde toplu taşıma için kullanılan ve troleybüs adı verilen elektrikli otobüslerin yenilenmesine devam ediliyor. Troleybüslerin en yoğun kullanıldığı şehirlerden biri olan Krasnodar’da şehir içi taşımacılığında kullanılan ve yaşları en az 30 olan troleybüslerin yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Krasnodar’da 185 troleybüsten 70'inin artık kullanılamaz durumda olduğu, 268 tramvaydan da 146'sının yenilenmesi gerektiği duyuruldu. Tramvay ve troleybüslerin kısa süre içerisinde yenileneceği, maliyetin karşılanması için ise toplu ulaşıma 26 Nisan’dan itibaren zam yapılacağı öğrenildi. Yenileme çalışmasıyla birlikte Rusya’nın tarihi sembolleri olan tramvay ve troleybüsler tarihe karışacak. Rusya’nın birçok şehrinde troleybüsler yerini raylı sistem taşıma araçlarına bırakmıştı. Krasnodar’da ise troleybüsler toplu taşımaya devam edecek fakat yeni ve modern troleybüsler ile taşımacılık gerçekleşecek.
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