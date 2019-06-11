- Rusya'da Tanker Yangınında 3 Kişi Öldü İzle



- Rusya’ya bağlı Dağıstan’da bir limanda bulunan petrol tankerinde gerçekleşen patlamada 12 kişiden 3’ü yanarak öldü. Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Mahaçkale’de bulunan ve Hazar Denizi'ne açılan limanda petrol yüklü tankerde patlama ile beraber yangın çıktı. 12 kişinin bulunduğu gemide yangın büyüyünce gemi personeli kaçmaya çalıştı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Dağıstan itfaiyesinin yoğun çaba göstererek söndürmeye çalıştığı yangında 12 personelden 3’ünün cesedine ulaşıldı. Hastaneye kaldırılan 5 işçinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Rusya Ulusal Denizcilik Servisi (Rosmorrechflot) tarafından yapılan açıklamada ölü sayısının 3 olduğu, yaralı gemi personelinin tedavilerinin devam ettiği, geminin Mahaçkale Limanı'na demirli olması nedeniyle facianın büyümesinin önüne geçildiği anlatıldı. Ayrıca geminin Rus gemi şirketi olan Volga Denizcilik Şirketi’ne ait olduğu belirtilirken olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldığı açıklandı.

