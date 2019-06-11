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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
- Rusya'da Tanker Yangınında 3 Kişi Öldü Haberi

- Rusya'da Tanker Yangınında 3 Kişi Öldü Haberi

Gemideki patlamadan sonraki detaylar

( MOSKOVA ) - Rusya'da tanker yangınında 3 kişi öldü MOSKOVA

Gemi Personeli Demirli Tanker Yangını Petrol Başkent 


- Rusya’ya bağlı Dağıstan’da bir limanda bulunan petrol tankerinde gerçekleşen patlamada 12 kişiden 3’ü yanarak öldü. Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Mahaçkale’de bulunan ve Hazar Denizi'ne açılan limanda petrol yüklü tankerde patlama ile beraber yangın çıktı. 12 kişinin bulunduğu gemide yangın büyüyünce gemi personeli kaçmaya çalıştı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Dağıstan itfaiyesinin yoğun çaba göstererek söndürmeye çalıştığı yangında 12 personelden 3’ünün cesedine ulaşıldı. Hastaneye kaldırılan 5 işçinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Rusya Ulusal Denizcilik Servisi (Rosmorrechflot) tarafından yapılan açıklamada ölü sayısının 3 olduğu, yaralı gemi personelinin tedavilerinin devam ettiği, geminin Mahaçkale Limanı'na demirli olması nedeniyle facianın büyümesinin önüne geçildiği anlatıldı. Ayrıca geminin Rus gemi şirketi olan Volga Denizcilik Şirketi’ne ait olduğu belirtilirken olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldığı açıklandı.
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