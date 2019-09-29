Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
- Rusya'da sürat teknesinde patlama

- Rusya'da sürat teknesinde patlama

Sürat teknesinin patlama anından detaylar

( SOÇİ ) SOÇİ

Kamera Patlama Anı Sürat Teknesi 


- Rusya’nın Soçi kentinde iskeleye yaklaştığı sırada bir sürat teknesinde patlama meydana geldi. Rusya’nın Karadeniz’e kıyısı olan tatil şehri Soçi’de bir sürat teknesinde iskeleye yaklaşırken patlama oldu. Sürat teknesinin motorunda meydana gelen patlamanın ardından kaptan denize atladı. Patlamanın etkisiyle alev alan teknenin büyük bir kısmı yandı. Teknenin kaptanı ise kazadan yara almadan kurtuldu. Teknenin patlama anı plajda bulunan bir işletmenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlamaElazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlama
İşte Tuzla'daki patlama yerinden ilk görüntülerİşte Tuzla'daki patlama yerinden ilk görüntüler
Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktıPatlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
130 kişinin öldüğü Paris bombacısının kendini patlattığı anlar130 kişinin öldüğü Paris bombacısının kendini patlattığı anlar
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı