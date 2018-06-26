- Rusya'da “Slav Kardeşliği” Tatbikatı Başladı



- Rusya, Belarus ve Sırbistan ordusu, Rusya’nın Novorossisk şehrinde askeri tatbikata başladı.

Rusya’nın güney şehirlerinden Krasnodar bölgesine bağlı Novorossisk şehrinde Rusya, Belarus ve Sırbistan ordusu ortak tatbikat yapıyor. “Slav kardeşliği 2018” adıyla başlayan tatbikatta ülke ordularının envanterinde bulunan T-72 tanklar, BMD-2, BMD-4M, Mİ-8 helikopterler, IL-76MD askeri nakliye uçakları, T-72B radar sistemleri gibi ağır savunma ile saldırı araçlarının yanı sıra hafif savunma, saldırı silah ve mühimmatlar kullanıldı. Rusya güney askeri bölgesi basın servisinden yapılan bilgilendirmede tatbikatta hangi ülkelerin kaç asker kullandığı bilgilendirmesi verilmezken tatbikatın 28 Haziran tarihinde sona ereceği duyuruldu.

