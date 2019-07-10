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10 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Rusya’da Sele Kapılan Hayvanlar Nehirden Toplanıyor

- Rusya’da Sele Kapılan Hayvanlar Nehirden Toplanıyor

Tulun nehri köprüsünün altında enkaz kaldırma çalışmalarından detaylar

İrkutsk Köpek Sel Felaketi Şiddetli Yağış Felaket 

-Tulun nehri ortasında mahsur kalan hayvanları kurtarma operasyonları

( MOSKOVA ) - Rusya’da sele kapılan hayvanlar nehirden toplanıyor MOSKOVA

- Rusya’da Haziran sonunda yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, Tulun nehrinde arama kurtarma çalışmalarında sele kapılan hayvanlar da aranıyor. Rusya’nın İrkutsk bölgesinde, Haziran sonunda başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde Tulun nehrinin taşmasıyla birlikte 23 kişi yaşamını yitirdi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı sele kapılan 8 kişinin daha arandığını fakat şuana kadar kayıplara ulaşılamadığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın da sel bölgesine yardımlar ulaştırdığı felaketin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Tulun nehrinde bulunan köprünün altına sıkışan araç ve evlerin enkazları kaldırılmaya çalışılırken enkazların arasından da kayıplara ulaşılmaya çalışılıyor. Yaklaşık 9 bin kişinin evsiz kalmasından sonra geçici barınma merkezleri kuruldu. Halkın temiz su ihtiyacı karşılanırken bölgeye çok sayıda giyim ve gıda maddesi gönderildi. Sele kapılan hayvanlar nehirden toplanıyor Selde çok sayıda insanın zarar görmesinin yanı sıra hayvanlarda büyük zarar gördü. Birçok hayvan sel sularına kapılarak öldü. Bazı hayvanlar ise biriken enkazların arasında ve Tulun nehrinin ortasında kurtarılmayı bekliyor. Bu nedenle Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından hayvanları kurtarmak içinde birim kuruldu. Tulun nehri alanında deniz motorlarıyla çalışma başlatan ekipler nehir ortasında ve enkaz arasında kalmış çok sayıda kedi ve köpekleri kurtardı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, canlı bulunan hayvanları önce veterinerlere tedavi ettiriyor ardından sahiplerini arayarak hayvanlarını teslim ediyor.
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