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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Rusya'da seçim protestosu (2) - MOSKOVA Video

Rusya'da seçim protestosu (2) - MOSKOVA Video

- Protestodan görüntüler - Gözaltına alınan göstericilerin görüntüleriRusya'da seçim protestosu - Moskova Şehir Meclisi seçimlerinde bağımsız adayların kaydının kabul edilmemesi nedeniyle yapılan eylemde yaklaşık 700 kişi gözaltına alındıMOSKOVA (AA) - Rusya'da Moskova Şehir Meclisi seçimlerinde bağımsız adayların kaydının kabul edilmemesi nedeniyle düzenlenen izinsiz gösteride yaklaşık 700 kişi gözaltına alındı.Puşkinskaya ve Trubnaya meydanlarında düzenlenen izinsiz gösterilere yaklaşık bin 500 kişi katıldı.
Moskova 'da adil ve özgür seçimlerin yapılması talebinde bulunan göstericilere polisin şiddetli müdahalesinin ardından yaklaşık 700 kişi gözaltına alındı.Rusya İçişleri Bakanlığından ise gösterilerde yaklaşık 600 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Gözaltına alınanlar arasında Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın kurduğu "Yolsuzlukla Mücadele Fonu"nun avukatı Lubov Sobol de bulunuyor. Moskova Şehir Meclisi seçimlerinde bağımsız adayların kaydının kabul edilmemesi nedeniyle geçen hafta sonu düzenlenen izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 60'tan fazla kişi tutuklanmıştı.Rus muhaliflerden Dmitriy Gudkov 30, İvan Jdanov 15, İlya Yaşin 10, Yuliya Galyamina 10, Aleksandr Solovyov da 8 gün hapis cezasına mahkum edilmişti.Navalnıy da gösteri düzenleme kurallarını yeniden ihlal ettiği gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hafta Sonu Muhalifler Protesto İzinsiz Gösteri Hapis Cezası 

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