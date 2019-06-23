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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
- Rusya’da Sac Levhayla Birlikte Zemine Düşen İşçi Öldü Haberi

- Rusya’da Sac Levhayla Birlikte Zemine Düşen İşçi Öldü Haberi

İşçinin çatıdan düşme anı

( MOSKOVA ) - Rusya’da sac levhayla birlikte zemine düşen işçi öldü MOSKOVA

Hastane Gesi Uttu Avcılık Irak 


- Rusya’da çatıyı tamir eden bir işçi, sac levhayla birlikte zemine çakıldı. Sac levhanın yaraladığı işçi hayatını kaybetti. Rusya’nın kuzeyinde bulunan Voronej şehrinde 3 katlı bir binanın çatısı tamir edildiği sırada feci bir kaza yaşandı. Çatıda çalışan işçilerden biri galvaniz çatı sacını tutmaya çalıştı. Arkadaşıyla birlikte sacı tuttuğu sırada dengesini kaybeden işçi binanın çatısından aşağıya düştü. Düşerken tuttuğu sacı bırakmayan işçi, hastaneye kaldırıldı. İşçinin düşerken tuttuğu sacın vücudunun bazı kısımlarını kestiği ve çok kan kaybettiği bundan dolayı yaşamını yitirdiği öğrenildi. İş güvenliği olmadan çalışan işçinin feci ölümünden sonra savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
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